Montpellier HSC : Daniel Congré raconte ses inquiétudes

Daniel Congré (34 ans), défenseur du Montpellier HSC, se dit doublement angoissé, dans ses confidences sur le site internet du club héraultais.

Montpellier : Congré exprime sa crainte face au Covid-19

L’arrière central du Montpellier HSC a exprimé son angoisse face à la pandémie de coronavirus qui touche le football, les Français et Européens. « Le plus dur, c’est de ne pas pouvoir faire ce que l’on veut, mais surtout de ne pas savoir qu’est-ce qui va être décidé pour la suite », a-t-il déclaré. En plus des conséquences du Covid-19, Daniel Congré est angoissé par la grande incertitude sur la reprise de la Ligue 1.

Daniel Congré apeuré par l'incertitude sur la reprise

« Quand est-ce qu’on va reprendre si ça reprend ? Si ça ne reprend pas, qu’est ce qu’il va se passer ? C’est assez angoissant en plus de l’angoisse du virus bien évidemment qui fait de nombreuses victimes en France et dans le monde », a exprimé le joueur de Montpellier.

De ses échanges avec des proches, en confinement, Daniel Congré ne reçoit aucune assurance ni sur le recul du coronavirus ni sur la date de la reprise du championnat. Et selon lui, « le plus dur, c’est l’inconnu qui existe autour de tout ça ». Notons que la LFP et la FFF espèrent reprendre la saison en mai et la terminer le 30 juin ou le 15 juillet au plus tard.