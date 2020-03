PSG Mercato : 0€, grosse menace signalée dans le dossier Willian

Le PSG est intéressé par la situation de Willian. Le Brésilien pourrait quitter Chelsea à la fin de la saison. Le milieu offensif des Blues n’a pas renouvelé son contrat. Outre Paris, un autre gros prétendant serait intéressé par le joueur.

Willian parti pour rester à Londres ?

Arrivé à Chelsea en 2013, Willian devrait quitter les Blues à la fin de la saison. Non prolongé, le bail actuel du Brésilien court jusqu’à la fin de la saison, ce qui ouvre la voie à son départ l’été prochain. Et le milieu de terrain ne manque pas de courtisan, parmi lesquels le PSG.

Leonardo ne voudrait pas passer à côté d’une telle opportunité. Signer un joueur comme Willian à zéro euro. Comme le directeur sportif du Paris Saint-Germain, José Mourinho serait également sur le coup. Le coach de Tottenham voudrait en effet récupérer son poulain. Le Mou aurait même de sérieux arguments pour arracher le virevoltant auriverde.

Willian et José Mourinho se sont côtoyés lors du retour du Special One à Chelsea entre 2013 et 2015. De même, en signant à Tottenham, le Brésilien aura la possibilité de rester à Londres. Une ville où il habite depuis bientôt 7 ans. Reste plus qu’à savoir s’il est emballé à l’idée de retrouver son ancien entraîneur à White Hart Lane.

L’ancien meneur de jeu d’Anzhi révélait que rien n’avait encore été décidé pour son avenir. Willian indiquait que les négociations étaient pour le moment au point mort avec les Blues.