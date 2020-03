FC Nantes : Ligue 1, une problématique inquiète Gourcuff

Entraineur du FC Nantes, Christian Gourcuff suit ses joueurs à distance grâce à des accessoires sportifs. Mais le coach nantais craint un gros problème lors de la reprise du championnat.

FC Nantes : Christian Gourcuff affiche une inquiétude

L’univers du sport est à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Certaines compétitions sportives ont déjà officialisé des annulations et de très nombreux reports. En France, la Ligue 1 est suspendue jusqu’à nouvel ordre et les acteurs du championnat ne savent pas encore à quoi s’en tenir. On ignore si le championnat reprendra et quelle sera sa date de reprise.

En revanche, Christian Gourcuff est persuadé d’une chose : « la saison ira à son terme d’une façon ou d’une autre ». Pour le coach du FC Nantes, il est inconcevable de ne pas terminer la saison 2019-2020. En attendant, Christian Gourcuff garde un oeil sur ses joueurs confinés.

Christian Gourcuff redoute un manque de compétitivité

Les Canaris sont en contact permanent avec le staff du club et suivent un plan d’entraînement personnalisé. L’objectif est de garder l’équipe dans les meilleures conditions possible. Toutefois, Christian Gourcuff redoute un manque de compétitivité chez les Canaris lors de la reprise du championnat. Ce qui pourrait être un handicap pour le FC Nantes, 13e de Ligue 1 après 28 journées.

« Il y a l’aspect physique, sachant que tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne, et le rythme de la compétition. On va reprendre dans des conditions qui ne seront pas optimales, mais comme toutes les équipes seront dans le même cas. Il faudra faire cela de façon intelligente », a-t-il confié au Canal Football Club.