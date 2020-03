ASSE : Ryad Boudebouz, son message aux supporters des Verts

Ryad Boudebouz, l’auteur du but de la qualification de l’ASSE pour la finale de la Coupe de France aux dépens du Stade Rennais (2-1) a écrit un message aux supporters des Verts.

Boudebouz remercie les supporters de l'ASSE pour leurs messages

Héros de la demi-finale de la coupe de France, Ryad Boudebouz avait été porté en triomphe par les supporters de l’ASSE. Le milieu offensif avait permis aux milliers de fans de Saint-Étienne de vibrer au stade Geoffroy Guichard, grâce à son but inscrit dans le temps additionnel contre Rennes (90e+4).

Le peuple vert était descendu sur l’aire de jeu pour fêter la qualification historique de leur équipe en coupe de France, 38 ans après la dernière finale perdue contre le PSG. En cette période de confinement, Ryad Boudebouz a eu une pensée pour les fans.

« Je vous dis un grand merci pour les centaines de messages que je reçois. Je vous remercie sincèrement pour tout le soutien que vous m’apportez », a-t-il adressé aux supporters de l’ASSE, sur Instagram. « Vos mots me donnent encore plus envie de me dépasser quand nous reprendrons, je l’espère », a-t-il indiqué.

Ryad Boudebouz sensibilise les fans de Saint-Étienne

Confiné, le Tunisien a laissé un message de sensibilisation au peuple vert pour finir. « Il est important de respecter les règles qui nous sont imposées. Restons chez nous. Il n’y a que comme ça que nous éviterons la propagation de ce virus ».