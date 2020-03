Chelsea Mercato : West Ham trop gourmand pour Decland Rice ?

Chelsea prépare son prochain recrutement estival. D’après Sky Sports, la dernière piste en date de Frank Lampard se nomme Decland Rice, milieu défensif de West Ham.

Decland Rice dans le viseur de Chelsea

Frank Lampard veut ramener Chelsea aux premières loges en Premier League et en l'Europe. Il réfléchirait à l’effectif dont il disposera la saison prochaine. Pour le poste de sentinelle, l’entraîneur des Blues voudrait signer Decland Rice, joueur de 21 ans de West Ham. Après ses prestations abouties avec les Hammers, le prodige anglais s'est fait remarquer par le sélectionneur des Three Lions. Appelé régulièrement depuis un an, il s'est montré à son avantage comme le démontrent ses 7 matchs avec la sélection anglaise.

Chelsea prêt à une folie pour le milieu défensif ?

West Ham ne serait pas opposé à un départ de sa pépite. En revanche, les responsables ne braderont pas Decland Rice. Déjà estimé à 55 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, il pourrait rapporter bien plus à son club cet été. En effet, son contrat longue durée, valable jusqu’en juin 2024 et la concurrence de ses courtisans pourraient faire flamber son prix.

Reste à voir si les recruteurs de Chelsea iront jusqu'au bout de leur intérêt pour Decland Rice.