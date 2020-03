FC Nantes : Gourcuff adresse un message aux supporters

En pleine période de crise de coronavirus, l’entraineur du FC Nantes Christian Gourcuff a tenu à adresser un message de soutien aux supporters du club.

Le message émouvant de Christian Gourcuff

Le site officiel du FC Nantes a publié une lettre ouverte de l’entraineur Christian Gourcuff. Le patron du banc des Canaris envoie tout son soutien à ceux qui souffrent de la pandémie de coronavirus. « Dans la situation exceptionnelle que nous vivons, je vous adresse toutes mes pensées pour votre santé d'abord, et votre moral », peut-on lire dans le communiqué mis en avant par le club.

Christian Gourcuff souligne également l'importance d'être unis dans cette période délicate. Il conseille aux supporters de suivre à la lettre les règles nécessaires pour éviter la propagation de la maladie, notamment en respectant le confinement imposé par le gouvernement. « Prenez soin de vous et de vos proches, en respectant scrupuleusement les consignes de prévention dans l'intérêt de tous : comme en compétition, lorsque les joueurs ont compris que leur intérêt personnel passe par le collectif, un grand pas vers la victoire est effectué », a-t-il ajouté.

L’entraineur du FC Nantes reste optimiste et donne rendez-vous au public de la Beaujoire le plus rapidement possible. « J’espère vous retrouver au plus vite à la Beaujoire, où plus que jamais le partage des émotions nous réunira à nouveau (…) Bon courage et allez Nantes », a-t-il conclu.