Montpellier Mercato : Mihailo Ristic ouvre la porte à un départ

Dans un entretien, Mihailo Ristic a évoqué son avenir au Montpellier Hérault. Alors qu’il vit sa première saison avec le MHSC, le latéral gauche serbe pense déjà à un transfert.

Mihailo Ristic évoque un départ de Montpellier

Après un prêt au Sparta Prague, Mihailo Ristic a choisi de rejoindre le Montpellier Hérault l’été dernier. Le latéral serbe se sent mieux au MHSC. « Je ne suis là que depuis un an mais mon expérience est très bonne (…) À propos de l’équipe et de ma situation, je suis content », a-t-il notamment confié au média serbe Fudbalski Hram.

Cette saison, le latéral polyvalent est considéré comme la doublure d’Ambroise Oyongo. Mihailo Ristic compte 18 matches de Ligue 1 pour deux passes décisives. Avant la suspension des compétitions, il semblait même avoir les faveurs de Michel Der Zakarian au détriment du Camerounais. Il enregistrait alors quatre titularisations de suite en championnat.

Même s’il semble vivre une seconde jeunesse à Montpellier, Mihailo Ristic ne se voit pas s’éterniser dans l’Hérault. L’arrière-gauche de 24 ans a émis des doutes quant à la suite de sa carrière au MHSC. « Je ne sais pas si je m’inscrirai ici dans la durée, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football », a confié le défenseur serbe.

Recruté contre 600 000 euros, Mihailo Ristic est sous contrat avec Montpellier jusqu’en 2022. Reste plus qu’à savoir s’il ira au moins au terme de son bail au MHSC.