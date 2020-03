Real Madrid : Eden Hazard veut vite oublier cette 1ère saison

Dans un entretien accordé à un média belge, Eden Hazard est revenu sur sa première saison au Real Madrid. Loin d’avoir comblé les attentes et blessé, le milieu offensif s'est montré sans concession dans le bilan de son parcours au Real.

Eden Hazard : "Une saison bien pourrie"

Il était la recrue phare du Real Madrid version 2019-2020. Après sept saisons bien remplies à Chelsea, Eden Hazard avait été recruté à prix d'or - 100 millions d'euros - par le Real Madrid en juillet 2019. Fortement désiré par Zinédine Zidane et arrivé avec un statut de star, le Belge devait permettre de relancer le club merengue après une saison décevante.

Mais les choses n'ont jamais tourné dans le bon sens pour l'ancien joueur du LOSC qui sera blessé durant l'intersaison. Eden Hazard alignera ensuite les performances sans relief lors du premier mois et demi de compétition. Et c'est au moment où il commença à retrouver ses sensations et à monter en régime que le coup dur est arrivé...

Brillant en première mi-temps lors de la réception du PSG en phase de poules de la Ligue des Champions, il se fissura le péroné droit après avoir été "séché" par son compatriote Thomas Meunier. Brièvement de retour en février, il rechuta dès son deuxième match de reprise avant de se faire opérer début mars.

Forcément déçu de ses premiers pas en Espagne, Eden Hazard est revenu sur sa saison dans un entretien accordé à la RTBF, avant de se projeter avec optimisme sur le prochain exercice.

"Ma première saison au Real est bien pourrie. Mais tout n’est pas à jeter. C’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison. À moi d’être en forme l’année prochaine. J’espère que je serai en pleine forme."

"La qualité, ça ne se perd pas"

"Déçu qu'il soit reporté", Eden Hazard a également évoqué l'Euro 2020, qu'il aurait abordé selon lui en bonne forme malgré tous ses pépins physiques contractés cette saison.

"J’avais prévu de le faire. Je me suis fait opérer il y a quelques semaines, donc pour moi, j’allais être bien à l’Euro. J’aurais dû beaucoup travailler, mais pendant les deux mois où j’étais blessé, j’ai déjà beaucoup bossé. Je serais arrivé à l’Euro en forme quoiqu’il arrive. J’aurais eu un manque de rythme, mais la qualité, ça ne se perd pas. Mais pour ma cheville, c’est sûr que ça me permettra de me remettre en forme", conclut le double champion d'Angleterre avec les Blues de Chelsea.

On peut compter sur le Belge pour rapidement faire oublier cette saison 2019-2020 bien compliquée...