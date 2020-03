RC Lens : Guillaume Gillet se pose de multiples questions

Rentré en Belgique pour y vivre cette période de confinement avec sa famille, Guillaume Gillet, le milieu de terrain du RC Lens, s'est confié sur ses interrogations du moment.

Reclus avec sa famille le temps de la crise sanitaire de coronavirus, Guillaume Gillet n'en reste pas moins un compétiteur. Capitaine du RC Lens sous les ordres de Philippe Montanier, mais relégué sur le banc des remplaçants par Franck Haise lors des deux premiers matches de ce dernier, le milieu de terrain belge reste impliqué dans le projet sportif du club.

À 35 ans, l'ancien joueur du Sporting Club de Bastia et du FC Nantes, joueur d’expérience, garde l'objectif de la montée en Ligue 1 dans un coin de sa tête. Mais l'incertitude liée au déroulement de la fin de saison rend la période encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà, comme il l'a confié à France 3 Hauts-de-France.

"On se pose beaucoup de questions avec mes coéquipiers. On a créé un groupe WhatsApp, on échange. On a tellement envie de terminer ce qu’on a commencé. Il serait si dommage de ne pas pouvoir aller au bout de notre objectif de la saison, on a tellement travaillé pour cette montée [...] Mais nous sommes solidaires, la priorité est de se débarrasser le plus vite de ce fléau", confie l'international belge (22 sélections, 1 but).