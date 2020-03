Chelsea Mercato : La mise au point de Pedro sur son avenir

L’aventure de Pedro à Chelsea touche à sa fin. Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, l’attaquant espagnol vient de faire une confidence sur la suite de sa carrière.

Chelsea : Les vérités de Pedro sur son avenir

L’idylle entre Pedro et Chelsea ne devrait pas se poursuivre. Annoncée par la presse anglaise l’été dernier, la prolongation de l’international espagnol n’a toujours pas eu lieu. Son âge, légèrement avancé (bientôt 33 ans), pousse les dirigeants londoniens à patienter. Il faut dire que Chelsea envisagerait même de se débarrasser de certains éléments en fin de contrat afin de faire de la place aux nouvelles recrues, dont Hakim Ziyech.

Et du côté de Pedro, le choix semble déjà fait. Le milieu offensif ne compte en tout cas pas poursuivre son aventure avec les Blues comme il l’a expliqué à la Cadena SER. « J’arrive à la fin de mon contrat, mais pour l'instant ce n'est pas la chose la plus importante, et je ne me suis pas non plus posé pour y réfléchir », a-t-il déclaré.

Arrivé en août 2015 en provenance du FC Barcelone, Pedro sera en fin de contrat en juin prochain et est désormais libre de négocier avec le club de choix. Il pourrait s’offrir un dernier challenge sous d’autres cieux. Mais l’ailier polyvalent assure qu’il y a des choses plus importantes à penser.

« Quoi qu'il arrive concernant mon avenir, cela arrivera. Mais ce n'est pas important maintenant, car nous ne savons même pas quand nous reprendrons la formation », a-t-il ajouté. Des propos relatifs à la crise du coronavirus qui sévit dans le monde entier.