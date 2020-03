OM Mercato : Dario Benedetto éteint rapidement une rumeur

Une récente information a fait état d’un retour de Dario Benedetto au Club America, au Mexique. Il s’agit pourtant d’une rumeur infondée que l’écurie mexicaine et l’attaquant de l’OM ont vite éteinte.

Aucun retour de Benedetto au Club America n’est envisagé

Dario Benedetto connaît très bien le Club America, où il a évolué lors de la saison 2015-2016. Recruté à l’OM depuis l’été dernier, l’attaquant argentin a marqué 11 buts en 28 matches. En plus, l'international argentin (5 sélections) est très apprécié par les supporters de la formation olympienne pour sa grinta et son implication. Une performance et des qualités qui auraient convaincu les recruteurs du Club America de viser un retour de l’ancien buteur de Boca Juniors. Mais d’après les informations obtenues par le média America Monumental, l’écurie mexicaine n’envisage pas du tout un retour de Dario Benedetto. Ce dernier serait devenu trop cher pour l'écurie de Liga MX.

L’ancien Xeneize encore attaché à l’OM

Pour sa part, Dario Benedetto n’a pas l’intention d’abandonner l’Olympique de Marseille de sitôt. Le joueur de 29 ans espère rester avec l’écurie marseillaise le plus longtemps possible avant un éventuel retour, non pas au Club America, mais à Boca Juniors, en Argentine.