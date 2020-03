OGC Nice : Le propriétaire investit pour lutter contre le Covid-19

Le propriétaire de l’OGC Nice, Jim Ratcliffe a décidé de s’investir dans la lutte contre la pandémie de coronavirus qui endeuille le monde entier.

OGC Nice : INEOS propose des produits gratuits contre le Covid-19

Le grand patron de l’OGC Nice a informé de l’action que son groupe INEOS a initiée pour combattre le Covid-19. En effet, la société spécialisée dans le secteur de la pétrochimie se propose de construire des usines pour la production de gel hydroalcoolique et autres produits désinfectants. Des produits qui seront ensuite distribués gratuitement dans les centres hospitaliers, selon le club azuréen.

« INEOS s'investit dans la lutte contre la propagation du Coronavirus. Le groupe, propriétaire de l'OGC Nice, a en effet annoncé ce mardi la construction de 2 usines dans les 10 prochains jours. Ces usines permettront de produire, chaque mois, un million de bouteilles de produit désinfectant pour les mains, qui seront gracieusement mises à disposition des hôpitaux », a appris l’OGC Nice, dans un communiqué officiel.

Jim Ratcliffe, le patron milliardaire de l'OGC Nice

Jim Ratcliffe, PDG du groupe INEOS (plus grand fabricant européen des principaux ingrédients de gel hydroalcoolique) est un milliardaire britannique. En mai 2018, il est considéré comme la personne la plus riche du Royaume-Uni, avec une fortune nette de 21,05 milliards de livres sterling. L’homme d’affaires de 67 ans a racheté l’OGC Nice en août 2019, via ladite société. La transaction est estimée à environ 100 M€.