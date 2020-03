FC Barcelone Mercato : La piste Tanguy Ndombélé relancée

En quête d’un milieu de terrain en vue du prochain recrutement estival, le FC Barcelone aurait relancé le dossier Tanguy Ndombélé, joueur de Tottenham. Une belle occasion pour José Mourinho de se séparer de l’international français qu’il ne semble pas vraiment apprécier.

Le FC Barcelone de nouveau sur Tanguy Ndombélé ?

Le FC Barcelone pourrait perdre Arturo Vidal et Ivan Rakitic l’été prochain. Pour compenser un éventuel départ du Chilien et du Croate, les recruteurs barcelonais auraient décidé de jeter leur dévolu sur Tanguy Ndombélé, un joueur qu’ils avaient déjà pisté alors qu’il évoluait encore à l’OL. D’après Mundo Deportivo, Quique Setién est séduit par la polyvalence et les qualités athlétiques du Spur et le considère comme un milieu de terrain box to box.

Tanguy Ndombélé accessible au FC Barcelone ?

Selon le média catalan, l’intérêt du FC Barcelone pour Tanguy Ndombélé ne déplairait pas à José Mourinho. L’ancien Lyonnais n’est pas un joueur essentiel du système mis en place par le technicien portugais. Ce dernier accorde d’ailleurs très peu de temps de jeu au natif de Longjumeau. Mais le son de cloche serait différent du côté des responsables spurs. Ils apprécient le joueur de 23 ans et n’auraient aucune intention de le libérer seulement un an après l’avoir acheté à 60 millions d’euros, le plus gros achat de l’histoire de Tottenham.