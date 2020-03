Manchester United Mercato : Solskjaer a raté Haaland, la raison

À Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer voulait recruter Erling Haaland l’hiver dernier. Le père de l'attaquant du Borussia Dortmund explique pourquoi le transfert de son fils à Old Trafford n’a pas été possible.

Manchester United : La direction ne voulait pas d'Haaland

Le manager de Manchester United s’était clairement positionné pour recruter son jeune compatriote Erling Haaland. Ce dernier avait suscité l’intérêt d’autres grands clubs européens, dont le Real Madrid et la Juventus, grâce à son début de saison réussi avec le RB Salzbourg. Du coup, le clan de la pépite de 19 ans a été obligé de faire un choix. Et il a préféré le Borussia Dortmund.

Le paternel Erling Haaland précise pourquoi son fils n’a pas rejoint Manchester United. Il révèle que c'était plutôt Ole Gunnar Solskjaer qui était intéressé et non la direction du club. « Il faut aller dans un club qui vous veut vraiment et pas seulement l'entraîneur », a expliqué Alfe-Inge Haaland, sur la chaîne télé norvégienne TV2.

En plus, ce dernier soutient qu'il n’avait pas de certitude sur l’avenir de Solskjaer à Manchester United. « On ne sait pas comment cela se serait passé là-bas », a-t-il affirmé, dans des propos relayés par RMC sport.

Le clan Erling Haaland ne regrette pas son choix

Erling Haaland est auteur de 11 buts en 12 apparitions sous les couleurs du BVB. Aucun regret donc chez les Haaland sur leur choix. « Nous sommes très heureux du club dans lequel il se trouve », a admis le père du très talentueux joueur.