FC Barcelone : Coronavirus, deux premiers cas positifs au Barça

Le FC Barcelone connait ses deux premiers cas de malades du coronavirus, selon les indiscrétions du média barcelonais La Vanguardia.

FC Barcelone : deux membres du staff médical testés positifs au Covid-19

Deux personnes au FC Barcelone auraient été contrôlées positives au coronavirus. C’est l’information diffusée par le média espagnol ce jeudi. Il ne s’agit pas de joueurs, mais plutôt des membres du personnel médical de club catalan, à en croire la source relayée par RMC.

Selon le quotidien basé à Barcelone, Ramon Canal, le chef du service médical du Barça et Josep Antoni Gutiérrez, médecin de l'équipe de handball du club ont été testés positifs au Covid-19. Les deux membres du staff médical des Blaugrana ont été admis à l'hôpital d’après le média.

Pas d'inquiétude pour les joueurs du FC Barcelone ?

Notons qu’il n’y aurait pas d’inquiétude concernant les joueurs de l’équipe de football. Confinés chez eux depuis bientôt deux semaines, ils n’auraient pas été en contact avec les deux médecins. Il faut indiquer que l’Espagne est durement frappée par le coronavirus. Plus de 3 500 personnes sont mortes de la pandémie. Il est le deuxième pays le plus touché en Europe après l’Italie. Et la Catalogne est l’un des foyers du virus, en plus de la capitale Madrid.