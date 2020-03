PSG, Real Mercato : Le dossier Alphonse Areola bientôt bouclé ?

Selon la presse madrilène, le Real Madrid pourrait définitivement enrôler Alphonse Aréola. Le portier du PSG est prêté cette saison aux Merengues sans option d’achat. Les madrilènes devraient revenir à la fin de son prêt pour négocier son transfert définitif.

Négociations en vue pour le transfert d’ Alphonse Aréola

Alphonse Aréola pourrait aller au-delà de sa pige au Real Madrid. Jeudi, Marca a fait de nouvelles révélations sur la situation du portier prêté sans option d’achat par le PSG. A en croire le journal madrilène, le champion du monde tricolore pourrait s’inscrire dans la durée.

Selon Marca, le Real Madrid ne compte pas sur Andriy Lunin. Le portier ukrainien est actuellement prêté au Real Oviedo, en Liga Adelante (D2 espagnole). Pour les dirigeants madrilènes, le fait que Lunin n’ait pas encore flirté avec le haut niveau est un réel handicap. Jusqu’ici le portier de 21 ans n’a connu que des expériences avec des équipes de seconde zone.

Avec la carence qu’affiche Andriy Lunin, le Real Madrid aurait donc décidé de porter son choix sur Alphonse Aréola. Le PSG ne devrait pas s’opposer à une vente du gardien de 27 ans, surtout que Leonardo veut récruter Gianluigi Donnarumma, le portier du Milan AC.

De même, la concurrence est déjà assez rude à Paris pour Alphonse Aréola avec Keylor Navas et Sergio Rico. Un transfert vers le Real Madrid, bien qu’il sera la doublure de Thibaut Courtois, semble l’option la plus juste. Reste plus qu’au Real et au PSG de s’accorder sur le prix lors des négociations.