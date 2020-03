ASSE : Confinement, le dévouement du médecin de Saint-Étienne

Tout le personnel de l’ASSE est en congé en raison du Coronavirus. Malgré le confinement imposé par le Covid-19, le médecin du club, Tarak Bouzaabia est toujours disponible.

ASSE : Tarak Bouzaabia poursuit les consultations

Le médecin de l’ASSE est très actif en cette période de confinement. Dans ses confidences au quotidien Le Progrès, Tarak Bouzaabia a déclaré avoir fait des consultations pour des joueurs et leur famille. « Un joueur m’a déjà appelé à 7h30, car son enfant souffrait d’une gastro-entérite et il s’était vu refuser l’accès aux urgences. Je lui ai dit de venir au club et j’ai ausculté son enfant », a raconté le responsable du staff médical de l’AS Saint-Étienne.

Et ce n’est pas tout ! D’après le médecin, « un autre est venu pour une pathologie ORL » et il l’a reçu. Le toubib de l’ASSE fait également des consultations par téléphone. Il précise qu’il « assure une permanence des soins et un suivi physique et téléphonique des joueurs et de leurs familles ».

Le médecin de l'ASSE au service des joueurs et leur famille

« Je suis à leur écoute 24h sur 24. On est là pour apporter des réponses à leur questionnement, les rassurer », a confié Tarak Bouzaabia. L’ASSE a suspendu ses activités officiellement le 14 mars 2020, suite à l’arrêt de la Ligue 1 officialisée la veille.