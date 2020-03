Chelsea Mercato : Le remplaçant de Giroud déniché au Real ?

En fin de contrat en juin prochain, Olivier Giroud devrait quitter Chelsea à l’issue de la saison. Alors pour compenser son départ, le club londonien songerait à piocher du côté du Real Madrid.

Giroud remplacé par un attaquant du Real Madrid ?

Le dernier mercato hivernal ne s’est pas passé comme prévu pour Olivier Giroud. L’avant-centre souhaitait quitter les Blues cet hiver afin de se relancer sous d’autres cieux mais la blessure de Tammy Abraham durant le mois de janvier a changé la donne. Les dirigeants de Chelsea sont finalement parvenus à conserver le buteur français.

Toutefois, Olivier Giroud ne reste pas moins déterminé à quitter Chelsea. Le joueur de 33 ans arrive en fin de contrat en juin prochain et devrait s’en aller librement à l’issue de la saison, d'autant plus que plusieurs clubs de Serie A se bousculent au portillon. Pour anticiper son futur départ, la direction de Chelsea a alors activé plusieurs pistes offensives. Et l’une d’elles mènerait à Luka Jovic.

Luka Jovic prêté à Chelsea ?

En effet, selon les informations du journal britannique The Sun, le club londonien voudrait s’attacher les services du buteur du Real Madrid sous la forme d’un prêt. Barré par Karim Benzema en attaque, Luka Jovic est très peu utilisé cette saison au Real Madrid. Un prêt à Chelsea pourrait lui permettre de se relancer avant un retour dans la capitale ibérique.