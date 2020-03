Ligue 1 : Reprise des championnats, une bonne nouvelle annoncée

Pour la reprise de la Ligue 1 et des autres championnats nationaux en Europe, la FIFA serait disposée à donner un gros coup de pouce aux clubs.

Ligue 1 : Vers la prolongation des contrats des joueurs libres en juin

La reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 est au centre de la réflexion pour les clubs et les responsables du football en France. Le gros souci des dirigeants est le salaire des joueurs pendant la période creuse et la prolongation de la saison.

En cas donc de débordement de la saison, quel sera le sort des athlètes en fin de bail le 30 juin 2020 ? Ce jeudi, Reuters déclare que la FIFA va autoriser la prolongation des contrats des joueurs libres à la fin du mois de juin, en raison de la crise de la pandémie de coronavirus.

Priorité à la Ligue 1 et autres championnats nationaux

Pour rappel, l’UEFA avait donné la priorité aux compétitions nationales (y compris la Ligue 1), afin d’aller au terme de la saison 2019-2020. L'Euro 2020, initialement prévue du 11 juin 2020 au 11 juillet 2020, a été reporté à l’été 2021.

« Nous avons donné la priorité aux championnats européens, tout en gardant une fenêtre pour les coupes d'Europe », a déclaré Michele Uva, vice-président de l'UEFA, ce jeudi dans Tuttospor.