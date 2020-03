Dortmund Mercato : 130 M€, Man Utd confiant pour Jadon Sancho

Auteur d’une excellente saison avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho pourrait rejoindre Manchester United cet été. Selon la presse britannique, les dirigeants mancuniens seraient confiants quant à l’issue de ce dossier.

Jadon Sancho, la prochaine recrue de Manchester United ?

L’avenir de Jadon Sancho devrait animer le mercato du Borussia Dortmund cet été. Auteur d’une saison remarquable avec les Marsupiaux (14 buts et 16 passes décisives sur 23 apparitions) en Bundesliga, le prodige anglais attise les convoitises, et notamment celles de Manchester United. Les Red Devils s’intéressent à son profil depuis plusieurs mois et aimeraient le recruter durant le prochain mercato estival.

D’ailleurs, Manchester United est confiant à l’idée d’avoir le dernier mot sur ce dossier. Le journal Daily Mirror rapporte que le club mancunien ne semble pas vraiment inquiété face à la concurrence du Paris Saint-Germain, de Chelsea ou encore du Real Madrid pour Jadon Sancho. Les Red Devils devront toutefois faire face à la volonté du Borussia Dortmund de conserver l’un des meilleurs éléments de l’effectif de Lucien Favre.

130 millions d’euros pour son transfert ?

Manchester United serait alors prêt à mettre le paquet pour tenter de convaincre le BV 09 de laisser filer son joueur de 20 ans. La source explique que les dirigeants britanniques seraient disposés à claquer environ 130 millions d’euros pour son transfert. Une proposition qui devrait peser dans les négociations entre les deux clubs.