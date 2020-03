Real Madrid : Eden Hazard réagit au report de l’Euro 2020

Actuellement blessé, Eden Hazard devrait signer son retour à la compétition vers la fin de la saison. Une dernière préparation qui devait être enchaînée avec l’Euro 2020. Mais le tournoi a été reporté et cela fait réagir le capitaine des Diables rouges.

La réaction d’ Eden Hazard suite au report de l’Euro 2020

Avec la suspension des compétitions, quelques écuries pourront enregistrer le retour des blessés à la reprise. C’est notamment le cas du Real Madrid. Les Merengues devraient pouvoir compter sur Eden Hazard pour la suite de la saison. L’attaquant belge est actuellement blessé à la cheville. Son retour devrait s’opérer dans les prochains mois et le joueur espérait défendre les couleurs de la Belgique une fois la saison terminée.

Eden Hazard souhaitait en effet disputer l’Euro 2020 cet été. Seulement, la compétition a été reportée au grand désarroi de l’ancien joueur de Chelsea. « Je comptais être là à l’Euro, donc j’étais déçu qu’il soit reporté. J’avais prévu de le faire, je me suis fait opérer il y a quelques semaines (le 5 mars ndlr), donc pour moi, j’allais être bien à l’Euro », a déclaré le Madrilène à la RTBF.

L’attaquant du Real Madrid se réjouit tout de même du fait qu’il aura déjà récupéré de sa blessure dans un an. « Pour ma cheville c’est sûr que ça me permettra de me remettre en forme », a ajouté Eden Hazard. Face à la pandémie de coronavirus, il invite les amateurs de foot à prendre leur mal en patience et à respecter les consignes de l’OMS. « Que chacun reste chez soi », a exhorté le Belge.