Bordeaux : Touché de près par le Covid-19, Adli lance un message fort

Avec l'actuelle crise de coronavirus, la population française reste cloîtrée chez elle. Yacine Adli, le milieu offensif des Girondins de Bordeaux observe les mêmes mesures de confinement imposées par les autorités. Mais cette pandémie touche quand même de près le protégé de Paulo Sousa.

En pleine crise sanitaire du coronavirus, Yacine Adli a tenu jeudi à partager son expérience face à la maladie. Il a fait passer un message de sensibilisation à l'ensemble de la population. Pas épargné par les méfaits de ce terrible virus qui le touche "de près", le joueur des Girondins de Bordeaux a révélé que son meilleur ami était actuellement en soins intensifs et que le père de l'un de ses proches était récemment décédé de la maladie, le coronavirus.

C'est donc en connaissance de cause qu'il a souhaité, dans un message diffusé sur le compte Twitter des Girondins, rappeler l'importance du confinement. Il a également salué l'immense travail réalisé depuis le début de l'épidémie par l'ensemble du personnel médical.

"J'espère que vous allez bien et que vous respectez les règles de confinement mises en place par le gouvernement. Pour vous, vos familles, vos proches, mais surtout aussi pour nos soldats blancs qui font face au premier rang en mettant leur vie en péril au dépens de la nôtre [...] C'est avec un vif intérêt pour la cause que je vous demande de rester chez vous. Notre devoir est de ressortir grandis de cette épreuve. Peu importe notre couleur, notre statut social ou encore nos croyances, nous sommes tous au même endroit : confinés chez nous. Alors aujourd'hui plus que jamais, mettons de côté nos différences et ne faisons qu'un", a déclaré avec gravité le joueur formé au Paris Saint-Germain.