LOSC Mercato : La future destination de Gabriel déjà connue ?

Le premier gros dossier transfert du LOSC dans le sens des départs est-il déjà réglé ? C'est ce que l'on peut se demander au vu des dernières informations révélées sur le probable départ de Gabriel vers l'Angleterre.

Gabriel serait tout proche d'Everton

Avec l'avant-centre Victor Osimhen et le milieu de terrain Boubakary Soumaré, c'est l'autre joueur du LOSC très convoité actuellement. Auteur d'une excellente saison sous le maillot lillois et encore perfectible au vu de son jeune âge (22 ans), le défenseur Gabriel est suivi par de nombreux clubs européens, et pas des moindres.

Figurant parmi les pistes suivies par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le natif de Sao Paulo est surtout ardemment désiré par Everton, le club entraîné par Carlo Ancelotti.

Très ambitieux et puissant financièrement, le douzième de Premier League, qui fait le forcing depuis quelques semaines sur le dossier du Brésilien, semble proche d'arriver à ses fins.

Ayant semble-t-il déjà passé des examens médicaux et trouvé un accord contractuel avec les dirigeants des Toffees selon The Independant, Gabriel est donc tout proche de partir de l'autre côté de la Manche.

De plus, le PSG aurait décidé de laisser tomber ce dossier, sa priorité au poste de défenseur central étant plutôt le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le joueur de Naples.

C'est donc bien sur le bords de la Mersey que Gabriel devrait poursuivre sa très prometteuse carrière.