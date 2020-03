ASSE Mercato : Un gros chèque en vue grâce à Zaydou Youssouf ?

L’ASSE a recruté Zaydou Youssouf à Bordeaux pour un montant de 2 M€. Un transfert jugé comme une bonne opération pour Saint-Étienne.

ASSE : Zaydou Youssouf, la bonne opération de l'été

Zaydou Youssouf fait partie des recrues estivales de l’ASSE. En plus de Denis Bouanga qui donne satisfaction, Zaydou Youssouf a été performant avant sa blessure au genou, début février 2020. Le joueur de 20 ans était devenu le maitre de l’entrejeu de l’équipe de Claude Puel. En tout cas, les recruteurs de Saint-Étienne ne se sont pas trompés dans leur choix du milieu de terrain formé à Bordeaux.

Interrogé par Girondins4Ever, Bernard Lions s’est dit surpris que les Girondins aient cédé Zaydou Youssouf à l’ASSE, contre un montant qui est loin d’être une bonne affaire pour le club au scapulaire. « Je n’ai absolument pas compris comment Saint-Étienne a pu acheter un joueur comme Youssouf à ce prix-là », s’est-il étonné d’entrée.

Zaydou Youssouf envoyé en Angleterre

D’après le journaliste de L’Équipe, le néo-Stéphanois est un joueur talentueux et très prometteur qui va rapporter gros à l'ASSE. « Je pense que c’est une énorme erreur qui a été commise par les Girondins de Bordeaux de le laisser partir. C’est un joueur qui va exploser dans 2 à 3 ans en Angleterre », a prédit le confrère.

Selon ce dernier, Zaydou Youssouf « est un joueur box to box, puissant, athlétique et physique » qui a « une ambition mesurée et qui est déterminé ».