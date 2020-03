ASSE : L’émouvant hommage de Rocheteau à Michel Hidalgo

Dirigeant de l’ASSE, Dominique Rocheteau a salué la mémoire de Michel Hidalgo, ancien sélectionneur de l’Équipe de France disparu jeudi, à l’âge de 87 ans.

ASSE : Rocheteau évoque des liens forts avec Hidalgo

Dominique Rocheteau, ex-attaquant de l’ASSE et de la sélection française, a rendu hommage à Michel Hidalgo. Dans un témoignage sur l’ancien sélectionneur des Bleus disparu le jeudi 26 mars, des suites d’une longue maladie, il affirme : « J’avais des rapports assez forts avec Michel Hidalgo ».

« Je l'avais connu en équipe de France (juniors) alors qu'il en était l'entraîneur. On s'appréciait beaucoup. Il était venu à mon jubilé, à Royan. Il a beaucoup compté dans ma carrière. Michel Hidalgo était un humaniste, un homme bon, qui savait parler à ses joueurs », a témoigné l’ancien international tricolore.

Hidalgo aimait le beau jeu et ses joueurs, selon Rocheteau

Dominique Rocheteau a remporté le titre de champion d’Europe avec Michel Hidalgo sur le banc en 1984. Il a également participé à la coupe du monde 1978 et 1982 sous les ordres de ce dernier. Selon son témoignage, « Hidalgo aimait le beau jeu et ses joueurs, et leur laissait beaucoup de liberté ».

D’après l’ex-directeur sportif de l’ASSE, « tout le monde l'aimait, même ceux qui jouaient moins », car souligne-t-il : « il était à notre écoute. Sa sensibilité le rendait attachant ».