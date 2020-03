Man City Mercato : L'incroyable échange envisagé avec le Bayern !

Cible du Bayern Munich depuis de nombreux mois, Leroy Sané a de fortes chances de partir cet été de Manchester City. Mais quitte à perdre l'un de ses joyaux, le club anglais aimerait récupérer en échange un autre joueur très fort...

Le Bayern et City en affaires cet été ?

Gravement blessé au genou au tout début de la saison 2019-2020, Leroy Sané vit une saison blanche. Annoncé tout proche de partir au Bayern Munich au moment de sa blessure, le feu follet allemand était finalement resté à Manchester City, le Bayern remettant fort logiquement ses envies de recrutement à plus tard.

Et ce plus tard, ce pourrait bien être cet été. Toujours très intéressé par les qualités de l'ailier international (21 sélections, 5 buts) afin de renforcer une force de frappe sur les côtés représentée actuellement par Serge Gnabry et Kingsley Coman, le club bavarois pourrait ainsi revenir à la charge.

Conscient du grand intérêt montré par le Bayern Munich, Manchester City, qui serait ouvert aux discussions, aurait cependant une idée derrière la tête selon Bild, en l'occurrence un échange impliquant Sané... et David Alaba.

En fin de contrat en 2021, l'Autrichien ne souhaiterait pas prolonger pour des questions de positionnement sur le terrain - il voudrait jouer au milieu, ce qu'il ne fait quasiment jamais avec le Bayern - et pourrait donc aller voir ailleurs cet été.

Ce refus de prolonger de David Alaba aurait donner des idées à Manchester City et au Bayern Munich. Mais l'opération sera difficile à mettre en place puisque Alaba, ardemment convoité, privilégierait plutôt un départ vers le Barça, ce qui pourrait faire capoter cet échange de grande envergure.

Rien n'est donc fait dans cette affaire et Pep Guardiola, l'entraîneur de City, est loin d'être assuré de retrouver à ses côtés la saison prochaine son ancien latéral gauche.