Ligue 1 : Eric Carrière demande l'annulation du championnat

Suspendue jusqu’à nouvel ordre à cause du coronavirus, la Ligue 1 pourra-t-elle rependre afin de sauver la saison ? Eric Carrière ne croit pas que la saison puisse être sauvée.

Eric Carrière évoque des difficultés liées au temps

Les présidents multiplient les efforts pour sauver la saison. « Il faut que les présidents de club trouvent comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible, économiquement aussi, parce qu'il faut faire tourner les clubs », a en effet constaté l’ancien joueur de l’OL. Mais Eric Carrière estime que « ça parait délicat » de reprendre le championnat. Selon Eric Carrière, le premier obstacle à la reprise du championnat, c’est le temps. Ancien joueur, le consultant de Canal+ explique que « si l'on part du principe qu'on va être confiné au minimum six semaines, on rajoute six semaines derrière, ça devient délicat d'aller finir le championnat ».

Pour rappel, Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a été le premier à militer pour une annulation pure et simple de la saison… Une proposition qui a coûté au dirigeant des Gones des attaques de la part de plusieurs responsables du football français, à savoir des présidents de club, Noël Le Graët (FFF), Didier Quillot, Nathalie Boy de la Tour (LFP).