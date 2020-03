Real Mercato : Marcelo de nouveau courtisé par la Juventus

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Marcelo pourrait néanmoins quitter le club madrilène lors du prochain mercato. La Juventus serait revenue à la charge pour son transfert.

Nouvelle offensive de la Juventus pour Marcelo

Au Real Madrid depuis plus de treize ans, Marcelo pourrait changer d’air durant le prochain mercato. Le latéral gauche est apparu moins performant cette saison et n’est plus indiscutable au Real Madrid. Il est régulièrement laissé sur le banc de touche au profit de Ferland Mendy.

Et selon la presse espagnole, le Real Madrid ne s’opposerait pas à son départ l'été prochain. Une situation qui a alerté ses prétendants. Dans son article du jour, Marca révèle que la Juventus s’activerait pour recruter le joueur de 31 ans. Après une tentative manquée l’été dernier, le club italien serait revenu à la charge pour le Madrilène.

Des retrouvailles avec Ronaldo ?

La source explique que la Vieille Dame voudrait faire venir Marcelo cet été afin de concurrencer Alex Sandro, le seul latéral gauche de métier de l'effectif turinois. Et pour ce faire, la Juve serait disposée à offrir au Madrilène un contrat de quatre ans. Une belle durée de bail pour un joueur expérimenté.

Le défenseur du Real Madrid pourrait ainsi retrouver son « ami »Cristiano Ronaldo à la Juventus. Les deux joueurs avaient formé un duo redoutable sur le côté gauche de la formation madrilène. Ensemble, ils ont remporté quatre Ligue des Champions. Reste désormais à savoir si Marcelo répondra favorablement au projet turinois. Nous le saurons dans les semaines à venir.