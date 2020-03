Stade Rennais : Nicolas Holveck répond à la rumeur Florian Maurice

Nicolas Holveck, le nouveau président du Stade Rennais, a donné les grandes lignes de son projet pour le club breton. Interrogé sur la rumeur Florian Maurice, il est resté évasif dans sa réponse.

Stade Rennais : Nicolas Holveck ne confirme pas pour Florian Maurice

Après la nomination d’un nouveau président au Stade Rennais, il est question de la venue d’un directeur sportif. Et parmi les noms qui circulent, il y a celui de Florian Maurice, en plus de celui d’Olivier Pickeu viré d’Angers SCO. La rumeur sur le patron de la cellule recrutement de l’OL s’est intensifiée depuis la nomination de Nicolas Holveck, au point de faire réagir Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais.

Dans une interview sur Eurosport, le successeur d’Olivier Létang a répondu à l’intérêt supposé du Stade Rennais pour Florian Maurice, pour le poste de directeur sportif. Selon Nicolas Holveck, « il n’y a pas de nom ni de priorité » pour l’instant, car explique-t-il : « on ne va pas rejouer demain ».

Holveck ne pense pas au poste de directeur sportif pour l'instant

Évidemment, avec la crise de coronavirus et l’arrêt des championnats, le nouveau boss du Stade Rennais a plutôt d’autres priorités. « Quand on aura plus de visibilité économique, on y pensera plus précisément », a-t-il lâché.

Pour le poste de directeur technique, Nicolas Holveck assure que ce dernier « aura son espace de compétence : le recrutement, l’accompagnement du coach au niveau de son groupe, de la réflexion technique ».