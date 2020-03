OM Mercato : Une porte de sortie trouvée pour Kevin Strootman ?

Remplaçant à l’OM cette saison, Kevin Strootman est annoncé sur le départ lors du mercato estival prochain. Un club de Belgique serait attiré par le profil du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

Kevin Strootman en Belgique la saison prochaine ?

L’OM aura besoin de vendre en fin de saison pour renflouer ses caisses et éviter des sanctions du fair-play financier. Kevin Strootman n’a pas pu justifier son gros salaire (500 000 euros mensuels) et pourrait être vendu par les dirigeants marseillais. Ce vendredi, Voetbal24 annonce que le milieu défensif olympien est la cible « d'un club belge de premier rang » en vue du recrutement estival. Selon le journal belge, un transfert de l’international néerlandais est estimé entre 5 et 8 millions d'euros.

Pour rappel, Kevin Strootman a été recruté contre 28 millions d’euros en provenance de l’AS Rome l’été 2018. L’ancien du PSV Eindhoven est lié avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023 et ne semble pas avoir envie de quitter le club.

« Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c'est notre objectif, et pour moi aussi. (…) Je ne peux pas penser à la saison prochaine. Tout le monde a l'objectif de jouer la Ligue des Champions », a en effet expliqué le joueur de 29 ans en conférence de presse quelques semaines auparavant.