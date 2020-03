PSG Mercato : Tanguy Kouassi au Leipzig, c’est en bonne voie !

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Tanguy Kouassi est annoncé avec instance au RB Leipzig lors du prochain mercato. Et le club allemand a confirmé son intérêt pour le jeune parisien.

PSG : Tanguy Kouassi dans le collimateur de Leipzig

Le Paris Saint-Germain va vivre un mercato très mouvementé. Et pour cause, bon nombre de ses joueurs arrivent en fin de contrat en juin prochain. C’est notamment le cas de Tanguy Kouassi. Capable d’évoluer au poste de milieu défensif, le défenseur de 17 ans est la révélation du PSG cette saison. Il a déjà disputé 13 matchs avec le groupe entrainé par Thomas Tuchel et a réalisé des prestations solides dans l’entrejeu cette saison.

Cependant, le jeune joueur n’est pas certain de poursuivre sa progression chez les Rouges et Bleus. Jusqu’ici, il rechigne à prolonger son contrat expirant en juin prochain avec le PSG. Une situation contractuelle qui attise les convoitises de plusieurs clubs, dont le RB Leipzig.

En effet, le club allemand voudrait recruter gratuitement le Parisien à l’issue de la saison. Le RB Leipzig verrait en lui le digne successeur de Dayot Upamecano, qui souhaite quitter le club Red Bull cet été. Une information sur laquelle s'est exprimé Markus Krösche.

Le président du RB Leipzig a été clair sur ce dossier et a confirmé son intérêt pour Tanguy Kouassi. « Oui, c’est un garçon intéressant. Il a déjà fait quelques matches pour le PSG et a déjà marqué quelques buts. Il faut voir comment ça évolue », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Bild. Toutefois, rien n’est encore bouclé dans ce dossier. Le PSG continue de discuter avec le clan Tanguy Kouassi en vue d’étendre son bail.