Montpellier HSC : L'incroyable exploit d'Andy Delort en Ligue 1

La Ligue 1 a établi la liste des joueurs qui ont réalisé des prouesses cette saison. Andy Delort, attaquant du Montpellier HSC, se taille le statut de joueur le plus rapide du championnat. Quant au Marseillais Bouna Sarr et au Lillois Victor Osimhen, ils ont réalisé d'autres exploits.

Andy Delort, le TGV de Ligue 1

Kylian Mbappé avait traumatisé l’Argentine avec sa pointe de vitesse en 8e de finale de la coupe du monde. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas le joueur le plus rapide de Ligue 1. Ce statut revient à Andy Delort, joueur du Montpellier HSC. Le 9 février dernier, lors du match entre le Montpellier HSC et l’AS Saint-Etienne (1-0), Andy Delort a été flashé à 36,8 km/h. Le défenseur de l'OGC Nice, Youcef Atal (36,6km/h), et le milieu de terrain du Toulouse FC, Kelvin Amian (36,2km/h), sont les 2 autres membres du podium des joueurs les plus rapides de Ligue 1.

Autres prouesses réalisées en Ligue 1

Autres prouesses, autres joueurs. Bouna Sarr, latéral droit (ou milieu offensif) de l'Olympique de Marseille, est le sprinter le plus régulier de Ligue 1 avec 436 sprints. Quant à Victor Osimhen, avant-centre de Lille OSC, il compte 7 sprints avec une pointe de vitesse de 35km/h.