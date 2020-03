ASSE : Confinement, un souci chez les joueurs de Saint-Étienne

L’ASSE suit un programme de préparation en confinement. Les joueurs de Saint-Étienne font avec les moyens du bord. Ce qui est un sérieux handicap selon un spécialiste.

ASSE : les joueurs se préparent difficilement en confinement

Confinés chez eux, les joueurs de l’ASSE s’occupent avec des activités sportives selon l’espace et le matériel dont ils disposent. En raison de la crise de coronavirus, ils ne peuvent pas sortir pour faire un simple footing.

Certains joueurs de Saint-Étienne ont donc sollicité les services de Raphaël Guinguincoin, un préparateur physique proche de plusieurs Verts. Plus connu sous le nom ‘’Raph Darch’’, le coach sportif a fait des révélations dans Le Progrès, sur la forme du moment des joueurs de l’ASSE.

« Certains ont investi dans un tapis de course et sont équipés en matériel de musculation, mais d’autres manquent d’espace et sont plus limités », a-t-il indiqué. « Je vois bien qu’ils ont des fourmis dans les jambes », a poursuivi Guinguincoin.

L'ASSE pourrait être très diminuée si la période d'arrêt se prolonge

La date de la reprise de la Ligue 1 étant toujours inconnue, « les joueurs sont dans l’interrogation », d'après ce dernier. Et il s’en inquiète. « On ne sait pas combien de temps ça va durer ». Selon l’expert, le travail de préparation qu’il fait à distance avec des joueurs de l’ASSE en confinement consiste à « limiter la casse ».

Cependant, si la période d’arrêt se prolonge, « il y aura forcément une déperdition » d’après Raph Darch. En d’autres termes, la reprise s’annonce compliquée pour l’équipe de Claude Puel pourtant menacée de relégation.