PSG Mercato : Milan AC, Lucas Paqueta au cœur d'un deal XXL

En situation d’échec au Milan AC, Lucas Paqueta devrait quitter le club lombard à la fin de la saison. Leonardo serait toujours disposé à le recruter. Le directeur sportif du PSG pourrait bénéficier d’un coup de main du Milan AC.

Le Milan AC prêt à un sacrifice pour Lucas Paqueta

Depuis son retour au PSG l’été dernier, Leonardo compte faire venir Lucas Paqueta à Paris. Le milieu de terrain vit une saison difficile au Milan AC. Son nom avait encore été associé au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato. Mais il était resté chez les Rossoneri. Seulement, il ne devrait pas aller au-delà de cette saison en Italie.

D’après les informations de Tuttosport, le Milan AC serait disposé à se séparer de Lucas Paqueta, bien qu’il reste encore trois années de contrat au milieu de 22 ans. Le crack brésilien pourrait faire l’objet d’un échange avec un joueur du PSG. D’après le journal, Leandro Paredes pourrait être sacrifié pour signer l’ancien joueur de Flamengo.

Leandro Paredes sacrifié pour Paqueta ?

Pour Tuttosport, le profil de Leandro Paredes plairait bien à la direction du Milan AC qui s’attend d’ailleurs à des changements. Le directeur technique Paolo Maldini et le coach Stefano Pioli sont annoncés sur le départ. L’Allemand Ralf Rangnick est pressenti pour atterrir sur le banc du Milan AC et il n’est pas certain que Lucas Paqueta entre dans ses plans.