PSG : Ander Herrera se prononce sur la baisse des salaires

La suspension des compétitions cause un gros préjudice au PSG. Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ander Herrera s’est exprimé sur la baisse des salaires à venir au club.

L’avis d’ Ander Herrera sur la réduction des salaires au PSG

Comme plusieurs clubs européens, le PSG devrait opter pour la baisse des salaires de ses joueurs. D’après L’Equipe, les Parisiens ne devraient percevoir que 70% de leurs émoluments en cette période. Interrogé par la Cadena SER, Ander Herrera a donné son avis sur cette coupe.

Le milieu de terrain est en faveur de la diminution des salaires au PSG. « Je pense qu’il le faut. Nous devons être cohérents avec la situation des clubs. Personnellement, je suis très reconnaissant envers le PSG pour tout ce qu’ils font pour nous, et s’ils me demandent quelque chose, bien sûr que je les écouterais », a confié Ander Herrera.

Les compétitions à l’arrêt à cause de la pandémie actuelle, les clubs européens n’enregistrent plus aucune entrée. S’agissant du PSG, il avait déjà perdu 5 millions d’euros suite au huis clos au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund. Ander Herrera comprend la situation dans laquelle se trouve son club et est même prêt à faire d’autres sacrifices.

Le milieu espagnol compte se priver de vacances s’il le faut. « En tout cas pas de problème pour l’année prochaine. On peut très bien enchaîner les matchs sans trêve à Noël », a poursuivi l’ancien mancunien. Reste à savoir si ses coéquipiers sont du même avis.