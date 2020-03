OM Mercato : Une pépite offensive dénichée aux Pays-Bas

L’OM souhaite se renforcer en attaque la saison prochaine. A cet effet, la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille pourrait s’appeler Chidera Ejuke, joueur du SC Heerenveen, aux Pays-Bas.

OM : Chidera Ejuke dans le viseur ?

L’OM profite de la suspension du championnat pour préparer son prochain recrutement. Selon les informations du site owngoalnigeria, la dernière cible en date de l’Olympique de Marseille serait Chidera Ejuke, ailier gauche du SC Heerenveen, un club des Pays-Bas. Auteur de 9 buts et de 4 passes décisives en championnat cette saison, le jeune attaquant nigérian serait désormais en bonne place sur la liste des cibles offensives des recruteurs marseillais. Et ce n’est pas son prix, estimé à 4,5 millions d’euros selon Transfermarkt, qui ferait reculer l’écurie olympienne.

Chidera Ejuke accessible au club phocéen ?

Mais la mission ne s’annonce pas facile pour les recruteurs de l’OM. Il leur faudrait affronter la concurrence de l’Ajax Amsterdam, tout aussi désireux d’écourter le contrat du Nigérian, valable jusqu’en juin 2023. Par ailleurs, l’agent du prodige de 22 ans n’envisage pas un départ du SC Heerenveen cet été.

« Ejuke a bien performé cette saison et, comme souvent, des informations ont été prises à son sujet, mais pour l'instant il n'y a rien avec Marseille. Ejuke est très content à Heerenveen et espère terminer la saison le plus haut possible lorsque la compétition reprendra », a en effet expliqué Atta Aneke au média nigérian.