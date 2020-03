OGC Nice : Tout sur la préparation des Aiglons en confinement

Malgré le confinement, l’OGC Nice se prépare à la reprise du championnat. Matt Cook, l’entraîneur adjoint en charge de la préparation physique des Aiglons a expliqué le programme du club et la difficulté à le mettre en pratique.

OGC Nice : Un programme adapté au confinement

Comment les joueurs de l'OGC Nice entretiennent-ils leur forme en vue de la reprise de la Ligue 1 ? Matt Cook a répondu à la question sur le site internet du club azuréen. « On leur envoie quotidiennement des vidéos et des plans d'entraînement pour les aider à maintenir les qualités physiques qu'ils ont acquises, mêlant course d’endurance et exercices réalisables dans de petits espaces », a-t-il déclaré.

Pour les exercices, le collaborateur de Patrick Vieira « essaie d’être créatif dans sa programmation ». « Ça comprend un peu de conditionnement aérobie, un peu d'agilité, des sprints plus longs et des circuits de musculation que vous pouvez faire chez vous avec votre poids corporel ou des poids très légers, comme des bouteilles d'eau ou toutes sortes d'objets ! On envoie tout ça aux joueurs par mail et WhatsApp via des documents et des vidéos », a fait savoir Matt Cook.

Le préparateur de l'OGC Nice déplore le manque d'équipements

Toutefois, le technicien de l’OGC Nice rencontre des difficultés. « Le plus difficile, c’est de maintenir leur niveau de force, car cela nécessite un équipement de musculation. (...). Il faut faire preuve de créativité, mais cela sera tout de même difficile de maintenir toutes les qualités physiques dont vous avez besoin pour le jeu », a-t-il souligné.