Barça Mercato : Luis Enrique chaud pour retourner sur le banc

Luis Enrique a inscrit son nom en lettres d’or sur le banc du Barça en réalisant un triplé historique Liga-Coupe-Ligue des Champions, en 2015. Désormais sélectionneur de l’équipe nationale d'Espagne, il ne ferme toutefois pas la porte à un retour sur le banc catalan.

Barça : Luis Enrique n’exclut pas un retour sur le banc

Confiné comme tout le monde, Luis Enrique a animé, via internet, une conférence de presse avec les supporters de la sélection espagnole. Répondant à une question liée à son passage sur le banc du Barça, le sélectionneur espagnol s’est d’abord dit heureux pour ses 14 saisons passées en Catalogne, dont « huit années en tant que joueur et trois en tant qu’entraîneur, en plus de trois autres au Barça B ».

Luis Enrique, obligé d’attendre le prochain Euro jusqu’en juin 2021, n’a ensuite pas écarté la possibilité de retourner sur le banc de l’écurie barcelonaise. « Dans tous les clubs où j’ai pu entraîner, j’ai toujours laissé la porte ouverte et je pourrai revenir », a-t-il clairement déclaré dans des propos rapportés par Sport.

C’est un appel du pied on ne peut plus clair de la part de Luis Enrique. Reste à voir la réaction des recruteurs de la formation de Liga.