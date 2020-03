Dortmund Mercato : Le prix de vente fixé pour Jadon Sancho ?

Étincelant cette saison avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho est courtisé par plusieurs clubs européens, dont Manchester United. Mais le milieu offensif a un prix à payer pour obtenir sa signature.

Manchester United est fixé pour Jadon Sancho

Avant la crise du coronavirus, Jadon Sancho a réalisé une belle saison avec le Borussia Dortmund. L’international anglais a inscrit 17 buts et délivré 19 passes décisives en 35 rencontres (toutes compétitions confondues) sous le maillot jaune et noir cette saison. Des prestations qui suscitent bien évidemment l’intérêt de plusieurs clubs européens. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone ou Chelsea seraient sur ses traces. Et aux dernières nouvelles, c’est bien Manchester United qui serait en pole position pour le recruter.

Bild Sport révèle que les Red Devils ont érigé Jadon Sancho en priorité absolue pour l’été prochain. Le club d’Ole Gunnar Solskjaer serait très confiant pour sa signature à l’issue de la saison. Mais Manchester United devra se montrer convaincant pour arracher la signature du milieu offensif.

Pas moins de 140 millions d’euros pour son transfert

En effet, le quotidien allemand explique que le Borussia Dortmund devrait faire monter les enchères pour Jadon Sancho et réclamerait désormais pas moins de 140 millions d’euros pour son transfert. Les différents courtisans sont donc prévenus, ils devront sortir le chéquier pour le joueur de 20 ans.