Mercato : Le Real Madrid sur un flop de Crystal Palace

La quarantaine des Européens n’empêchent pas les dirigeants du Real Madrid de préparer le prochain mercato. Un joueur ayant échoué à Crystal Palace, un nom inattendu, a fait irruption sur les tablettes du club espagnol pour l’été prochain.

Alexander Sorloth, nouvelle trouvaille du Real Madrid

Le norvégien Alexander Sorloth avait été recruté à Midtjylland par Crystal Palace. L’attaquant de 24 ans sortait alors d’une saison avec 10 buts en 19 matchs du Championnat de football du Danemark. Mais en Premier League, il n’a pas répondu aux attentes, n’inscrivant aucun but en 16 matchs. C’est ensuite en Belgique, du côté de La Gantoise, qu’il s’est relancé avec ses 4 buts en 19 rencontres.

La carrière d’Alexander Sorloth a pris une tout autre dimension cette saison du côté de Trabzonspor, en Turquie. En prêt avec son nouveau club, le joueur désormais ciblé par le Real Madrid a inscrit 19 buts en 26 matchs pour sa première année en Turquie.

Selon AS, le Real Madrid a déjà manifesté son intérêt pour le norvégien. Les dirigeants du club Merengue auraient même contacté les responsables de Crystal Palace pour connaitre leurs exigences concernant Alexander Sorloth. On sait déjà que le joueur est sous contrat jusqu’en 2022 et que sa valeur commerciale est de 16 millions d’euros.