Ligue 1 : Le Graët se livre sur la reprise et la fin des Ligues

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), a fait le point sur ce qu'il s'était dit lors des dernières réunions entre les différentes parties prenantes du football français.

Le Graët : "Terminer le 30 juin paraît impossible"

C'est un casse-tête de plus en plus compliqué à solutionner. Alors que le gouvernement a annoncé vendredi que le confinement lié à la pandémie de coronavirus était prolongé jusqu'au 15 avril, il devient délicat pour les instances du football français de repenser le calendrier afin de finir la saison 2019-2020.

Avec dix journées de Ligue 1 à disputer et les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, de nombreuses dates restent à trouver et l'étau se resserre au fil des semaines.

Conscient d'être totalement dépendant de l'évolution de la pandémie et des mesures prises par le gouvernement - "On ne peut pas reprendre la compétition avant que l'État ne donne son feu vert" - Noël Le Graët, le président de la FFF, est revenu sur ce que les différents acteurs du football français avaient pu se dire lors des dernières réunions organisées.

"J'ai répété que personne n'était maître du calendrier. Les clubs n'ont pas toujours la même opinion. Il y a des hypothèses de reprise : 15 mai pour certains, 1er ou 15 juin pour d'autres. Pour d'autres encore, on n'ira pas au bout. Il faut faire attention à ce que l'on dit et écouter l'État. L'objectif c'est de reprendre le plus vite, mais sans risque de santé pour nos spectateurs et nos joueurs. En tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, terminer le 30 juin paraît impossible", a déclaré le patron du football français dans des propos rapportés par L'Equipe.

Les discussions risquent d'être animées lors des prochaines semaines...