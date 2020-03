OGC Nice : Pierre Lees-Melou s'entretient sérieusement

Interrogé par Olivier Tallaron, le journaliste de Canal+, le milieu de l'OGC Nice, Pierre Lees-Melou s'est confié sur son travail physique réalisé en cette période de confinement. Et force est de constater qu'il se tient prêt pour la reprise...

OGC Nice : Lees-Melou "J'ai l'impression qu'on ne perd pas tant que ça"

En cette période de repos forcé pour les footballeurs professionnels, le travail individuel prend tout son sens. Suivis par les clubs et guidés par les préparateurs physiques au niveau du travail à réaliser, les joueurs doivent aussi se prendre en main afin de garder une condition physique acceptable en vue d'une éventuelle reprise.

Milieu de terrain de l'OGC Nice, Pierre Lees-Melou a raconté pour Canal+ comment les joueurs azuréens s'entraînaient pendant cette période si particulière. "Le préparateur physique nous envoie tous les jours des séances. Il se filme même. On a de la musculation et des séances de course à faire. On est vraiment suivis."

Et qu'en est-il des sensations physiques ressenties par le milieu relayeur de l'OGC Nice après presque deux semaines de confinement ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Lees-Melou estime que la perte physique n'est pas si importante que cela.

"Forcément ce n'est pas pareil qu'en temps normal. Mais par exemple j'ai fait une grosse séance la veille et je suis courbaturé aujourd'hui. C'est un travail différent. Rien ne remplace le terrain, mais j'ai l'impression qu'on ne perd pas tant que ça. C'est sûr qu'on doit perdre, mais avec tout ce qu'on nous envoie, ça fait quand même bien bosser. On n'est pas en vacances", explique le joueur de 26 ans au journaliste de Canal+.

Apparu 26 fois en Ligue 1 cette saison, Pierre Lees-Melou (5 buts et 6 passes décisives) réalise une très belle saison avec le Gym. Il est sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'au 30 juin 2021.