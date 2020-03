OM : Reprise du championnat, Villas-Boas propose une date

Confiné comme tout le monde à cause de la crise sanitaire, l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, est convaincu qu’il faut tout faire pour sauver les meubles. Le technicien portugais de l’Olympique de Marseille a même déjà réfléchi à une date idéale pour la fin de la saison.

Villas-Boas propose une fin de saison en novembre-décembre

Suspendu jusqu’à nouvel ordre à cause de la crise sanitaire, le championnat pourra-t-il reprendre pour arriver à son terme ? Comme plusieurs autres personnes, André Villas-Boas s’est également posé cette question et estime que ce n’est pas facile d’y répondre car la situation « est difficile pour tout le monde ».

Mais le technicien portugais de l’OM demeure optimiste. Il pense que le championnat peut reprendre et finir dans un délai qui arrangerait tout le monde. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien coach de Chelsea a expliqué que « le plus viable serait de finir cette saison en novembre-décembre et enchaîner sur un calendrier civil à partir de 2021 pour arriver jusqu’en 2022 et la Coupe du monde au Qatar ». Pour rappel, la Coupe du Monde au Qatar est prévue du 21 novembre eu 18 décembre 2022.

Enfin, André Villas-Boas croit que « ce serait bon de terminer le championnat » car la suspension fragilise la situation financière des clubs.