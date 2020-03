Liverpool Mercato : Les Reds se lancent sur une pépite espagnole

Déterminé à renouveler quelque peu l'effectif mis à disposition de Jürgen Klopp en vue de la saison prochaine, les dirigeants de Liverpool ont l'oeil sur un international Espoirs espagnol dont la cote ne cesse de grimper ces derniers mois.

Liverpool à la lutte avec le Real et le Barça

Proche d'un titre de champion d'Angleterre qui lui échappe depuis trente ans, Liverpool réalise une saison exceptionnelle. Battus à une seule reprise en Premier League et disposant de 25 points d'avance sur Manchester City, le double tenant du titre, les Reds se sont baladés tout au long de la saison.

Mais un essoufflement dans leurs performances a tout de même pu être constaté avant l'interruption dûe à la pandémie de coronavirus, essoufflement surtout matérialisé par l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par l'Atletico de Madrid.

Conscient qu'attirer de nouveaux joueurs semble nécessaire afin de maintenir un niveau de performance élevé la saison prochaine, Jürgen Klopp et les dirigeants du club anglais travaillent donc actuellement sur certains dossiers transfert.

Et si les noms de Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et de Timo Werner (RB Leipzig) sont ceux qui reviennent le plus du côté de Liverpool, un joueur serait également très suivi en vue de la saison 2020-2021 selon Mirror, à savoir Ferran Torres.

Une clause de libération à 90 millions d'euros !

En progression constante depuis ses débuts avec le Valence CF, le jeune ailier de 20 ans a véritablement explosé cette saison. Apparu à 35 reprises toutes compétitions confondues pour un bilan de 6 buts et 7 passes décisives, l'international Espoirs espagnol (6 sélections) a martyrisé quelques défenses au passage, et notamment celle du LOSC en Ligue des Champions le 5 novembre dernier (4-1).

Le problème pour Liverpool est que Ferran Torres, en fin de contrat en juin 2021 et dont la clause de libération s'élèverait à 90 millions d'euros, serait également sur les tablettes du FC Barcelone, du Real Madrid, de la Juventus Turin et de Manchester City.

L'arrivée d'un nouveau Torres sur les bords de la Mersey est donc loin d'être acquise...