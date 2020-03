AC Milan : Le coronavirus va-t-il bouleverser les plans du Milan ?

En pleine crise sanitaire du coronavirus, les clubs sont forcés d'adapter leur stratégie au vu des terribles pertes économiques engendrées par la crise. L'AC Milan n'est pas épargné par ce phénomène et pourrait par conséquent revenir sur une décision qui était pourtant très importante pour le club...

Ralf Rangnick s'éloigne de l'AC Milan

Encore une fois très éloigné cette saison de son standing de grand club européen, l'AC Milan navigue très loin des premières places du Championnat d'Italie. Septième à 27 points de la Juventus Turin, le leader de la Serie A, le club rossonero a surtout vu l'Inter Milan, le grand rival, progresser en 2019-2020, ce qui doit fortement contrarier en interne.

D'où l'envie des dirigeants milanais de lancer un nouveau projet la saison prochaine avec un homme d'expérience et dont les compétences ont fait leurs preuves en Allemagne, en l'occurrence Ralf Rangnick.

Quasiment ficelée malgré quelques fritures entre ce dernier et Zvonimir Boban, l'ancien directeur général du Milan remercié il y a quelques jours, l'arrivée de l'ancien entraîneur de Schalke 04 et du RB Leipzig, qui avait même commencé à travailler sur ce nouveau projet, pourrait être remise en cause selon Sky Italia.

En effet, le média affime que les incertitudes - tant économiques que sportives - liées à la pandémie de coronavirus pourraient faire reculer l'AC Milan et Rangnick. Le club italien et le technicien allemand manqueraient trop de visibilité pour la suite et ne pourraient pas se projeter sur la saison prochaine aussi profondément que les deux parties le souhaiteraient.

Actuellement dirigé par Stefano Pioli, qui ne devrait pas rester pour autant sur le banc des Rossoneri, le Milan pourrait donc bien devoir chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.