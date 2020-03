Ligue 1 : Salaire des joueurs, un dirigeant rétablit la vérité

Les joueurs de Ligue 1 sont accusés de ne pas vouloir baisser leur salaire malgré le chômage partiel. Un responsable s'est dépêché de démonter cette rumeur en expliquant que les joueurs évoluant en France ont déjà fait de gros sacrifices sur leurs salaires, comme leurs homologues d’Allemagne.

Ligue 1 : gros sacrifice salarial de la part des joueurs

Le chômage partiel exige que les salaires des joueurs soient revus à la baisse. Mais selon certaines rumeurs, les joueurs ne veulent pas se soumettre à cette option. Or, cette accusation n'est pas fondée et elle a rapidement été démentie par un responsable de Ligue 1. « Comme tous les salariés dans ce cas, les joueurs perdent 16 % de leur salaire net. C'est acquis », a expliqué le dirigeant dans les colonnes de L’Equipe avant d’insister : « Et quand j'entends qu'ils ne font pas d'efforts, c'est faux ! C'est automatique et légal. »

Cette baisse légale de 16 % du salaire des joueurs permet aux clubs de faire « des économies substantielles de charges patronales et sociales ». Pour le responsable de Ligue 1, il faut donc louer le sacrifice salarial des joueurs évoluant en France, et pas seulement celui de leurs homologues de Bundesliga car si « les joueurs allemands baissent leur salaire de 20 %, les nôtres en font déjà autant pour le moment ».

Précisons que ce responsable de ligue 1 a préféré garder l'anonymat.