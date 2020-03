Tottenham Mercato : Le Barça est fixé pour Tanguy Ndombélé

Désireux de renforcer son milieu de terrain en vue du prochain mercato, le FC Barcelone aurait relancé le dossier Tanguy Ndombélé. Et la direction de Tottenham serait prête à laisser filer son joueur, mais pas à n’importe quel prix.

Tottenham aurait fixé un prix pour Tanguy Ndombélé

L’avenir de Tanguy Ndombélé au Tottenham est incertain. Le milieu de terrain français, recruté l’été dernier contre un chèque de 60 millions d’euros, peine à s’imposer au sein du club londonien. Il a vu son temps de jeu chuter de façon considérable depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc de touche et ne cesse d’être critiqué par le Special One. Ce traitement particulier pourrait pousser le joueur de 23 ans à aller voir ailleurs dès cet été.

D’ailleurs, le FC Barcelone serait déjà à l'affût pour le recruter. L’intérêt du club catalan pour le Français n’est pas nouveau et le Barça voudrait le faire venir afin d’anticiper un éventuel départ d’Arturo Vidal ou Ivan Rakitic. Et du côté des dirigeants de Tottenham, on ne ferme pas vraiment la porte à son départ.

65 millions d’euros pour Tanguy Ndombélé ?

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, les Spurs auraient d’ores et déjà fixé le prix de vente de Tanguy Ndombélé. La source explique que le club britannique serait prêt à céder son milieu de terrain pour une indemnité de 65 millions d’euros. Reste à savoir si les Blaugranas seront prêts à aligner un tel montant pour l’ancien Lyonnais.