PSG : Neymar et ses amis s’engagent contre le Covid-19 au Brésil

Neymar a fui le confinement en France pour rejoindre le Brésil. Dans son pays natal, la star du PSG se rend utile dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Neymar et ses amis se mobilisent contre le Covid-19

Neymar est rentré dans son pays, suite à l’arrêt de la Ligue 1 et le confinement imposé par le gouvernement en France. Sur place au Brésil, le N°10 du Paris Saint-Germain a décidé de s’engager dans la lutte contre le Covid-19.

D’après l’un des proches du joueur de 28 ans, ils sensibilisent leurs amis à faire des dons comme eux, afin de venir en aide à deux associations brésiliennes : UniãoSP et União Rio. Ces deux structures combattent le coronavirus, respectivement dans les États de São Paulo et Rio de Janeiro.

Neymar et ses proches invitent à faire des dons

« Ensemble, nous voulons encourager la culture du don. Que les gens pensent plus à leur prochain, en particulier dans un moment d’angoisse, d’incertitude et de souffrance », a écrit Luciano Huck, ami de Neymar et animateur télé au Brésil. « Nous ne collectons pas de dons, nous en faisons et nous mobilisons des amis et de la famille », a-t-il précisé, dans un message posté sur Instagram.