Real Madrid : Coronavirus, Zidane appelle à remplir Bernabéu

Les joueurs du Real Madrid et leur coach Zinedine Zidane ont invité les Espagnols à se montrer solidaires pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Zidane et le Real Madrid sensibilisent à faire des dons

Le jeudi 26 mars, le Real Madrid a transformé son stade Santiago-Bernabéu en centre d'approvisionnement de matériels sanitaires. Zinédine Zidane et ses joueurs ont ensuite lancé un appel vidéo, en vue de la mobilisation contre le Covid-19.

Le technicien français et les joueurs des équipes de football et de basketball du club madrilène ont demandé aux personnes désireuses, de faire parvenir leurs dons dans l’enceinte des Merengues. « Remplissons le Bernabéu de solidarité », est ainsi libellé le message balancé par les stars du Real Madrid sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, le club de la capitale espagnole avait été directement touché par le coronavirus, dès le début de la propagation de l'épidémie. Un joueur de la section basketball avait été contrôlé positif au Covid-19, ce qui avait contraint la Maison Blanche à mettre footballeurs et basketteurs en quarantaine.

Madrid durement affecté par le coronavirus

L'Espagne est l'un des pays le plus affecté par la pneumonie virale. Elle compte à ce jour 5 690 morts du coronavirus et 21 520 cas positifs. La région de Madrid est d’ailleurs la plus touchée du pays avec 2 757 décès.