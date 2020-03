OL : Lucas Tousart et Bruno Guimaraes racontent leur confinement

Deux milieux de terrain de l’OL : Lucas Tousart et la recrue hivernale Bruno Guimaraes se sont confiés sur leur vie en confinement.

OL : Tousart et Guimaraes impatients de rejouer

Comme tous les joueurs de l’OL, Lucas Tousart et Bruno Guimaraes vivent difficilement le confinement. « C’est une période un peu délicate… C’est compliqué de rester confiné. Ça nous empêche de faire notre travail... », a déploré le premier.

Lucas Tousart a ensuite évoqué le programme de préparation établi par le club. « On a un programme avec du footing, du vélo, des exercices de gainage, des pompes. Le tout pour s’entretenir au maximum, et être prêt quand le championnat va reprendre », a-t-il indiqué. Pour finir, le joueur de 23 ans a demandé aux supporters de l’OL de « rester chez eux », en attendant les retrouvailles au Groupama Stadium.

Bruno Guimaraes a également raconté son confinement. Lui qui est arrivé en France le 10 février. « Dans cette période, je m’entraine avec le programme de Paolo Rongoni (préparation physique). Je cours dans un espace restreint » a fait savoir la recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais. En dehors des exercices quotidiens, le Brésilien « apprend le français », afin de pouvoir « s’intégrer au plus vite ».

Bruno Guimaraes espère la victoire sur le coronavirus

À l’arrêt depuis son dernier match disputé le 8 mars, Bruno Guimaraes est impatient de rejouer. « Le terrain et les matchs me manquent. C’est tout ce que j’aime faire. Cela (le coronavirus, ndlr) va passer et on va vite se retrouver », a-t-il déclaré sur olweb.